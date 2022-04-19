Оккупанты почти полностью уничтожили завод Мариуполя "Азовсталь", - "Азов"
Российские захватчики почти полностью разбомбили завод Мариуполя "Азовсталь". Наши же защитники продолжат защищать всех гражданских в городе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара в комментарии для "Радио свободы".
Как отметил Паламар, оккупанты продолжают сбрасывать мощные бомбы в то время, когда под завалами находится много гражданских.
"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - заявил Пономарь.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник офиса президента Алексей Арестович рассказал о четырех заданиях оккупантов. Между тем российские военные уже начали штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, что, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, осложняет переговоры с Россией.
Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.