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Оккупанты в части Запорожской области "проголосовали" за присоединение к "ДНР"

Новина українською →
Розовка, Вторник 19 апреля 2022 15:38
Оккупанты в части Запорожской области "проголосовали" за присоединение к "ДНР" Фото: оккупанты пытаются отторгнуть украинские территории (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Оккупированный Розовский район Запорожского области "проголосовал" за присоединение к так называемой "Донецкой народной республики". Данный район упразднен согласно реформе децентрализации в Украине, в него входят один поселок и 25 сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Сообщается, что сегодня в оккупированном поселке Розовка жители якобы приняли решение о вхождении своего района в "ДНР". Российские СМИ распространяют видео, на котором зафиксировано "единогласное голосование".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты готовят так называемый "референдум" в Херсоне на первую декаду мая. Они готовятся провозгласить "Херсонскую народную республику".

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