ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 18:48
РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком Фото: ВСУ отразили атаки оккупантов под Харьковом и Донецком (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытки наступления противника под Харьковом и Донецком. Враг отступил с ощутимыми потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник предпринял попытку наступления к югу от города Изюм в Харьковской области. Атака оказалась не удачной. Украинские военные нанесли врагу потери и вынудили его отступить на занимаемые позиции.

В Донецкой области возле Маринки ВСУ нанесли контрудар по противнику. В результате враг понес потери и отступил. Украинские защитники восстановили контроль над населенным пунктом.

Напомним, ранее в России объявили о начале нового этапа в войне против Украины.

Отметим, за последние сутки ВСУ дважды остановили попытки противника начать наступление в районе Авдеевки. При этом враг продолжал обстрелы Марьинки и Торецка.

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Донецк Донбасс Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс