РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком

Фото: ВСУ отразили атаки оккупантов под Харьковом и Донецком (Getty Images)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытки наступления противника под Харьковом и Донецком. Враг отступил с ощутимыми потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.