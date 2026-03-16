Нетипичная атака. РФ с ночи запустила более 200 дронов: сколько сбила ПВО
В ночь на 16 марта российские оккупанты выпустили по Украине более 200 дронов с разных направлений. Беспилотники враг продолжил запускать и утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По словам военных, в ночь 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.
Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Как отметили в Воздушных силах, особенность этой атаки - нетипичный утренний удар по Киевской области.
"Основные направления удара - Одесская, Запорожская и Киевская области", - добавили в ВС.
Воздушное нападение отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 194 вражеских беспилотника. Зафиксировано 16 попаданий ударных дронов на 10 локациях, обломки сбитых дронов упали еще на 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Украины 16 марта
Напомним, сегодня ночью под ударами вражеских дронов находилось Запорожье. К утру стало известно о трех пострадавших: 18-летнего парня и двух женщин в возрасте 48 и 81 лет.
Также российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в ОВА, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
В городе Черноморск в результате атаки пострадал фасад и остекление детского сада, а также прилегающие многоэтажки, однако без пострадавших.
Утром взрывы раздавались в Киеве и Харькове, где работала ПВО. Атака на столицу продолжалась с 08:26 до 09:57. Обломки дрона упали в центре и еще двух районах Киева, пострадавших нет.
В Харькове два удара дронов-камикадзе "Шахед" попали в Шевченковский и Киевский районы. Есть один пострадавший, повреждена транспортная инфраструктура.