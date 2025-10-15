Нетаньяху закликав ХАМАС роззброїтися або "почнеться повний хаос"

"По-перше, ХАМАС має скласти зброю, а по-друге, повинні переконатися, що в Газі немає заводів х виробництва зброї. У Газу не ввозиться контрабандна зброя. Це демілітаризація", - сказав Нетаньяху.

Як наголосив прем'єр Ізраїля, якщо ХАМАС відмовиться виконати ці умови, то "почнеться справжній хаос".

"Я сподіваюся, що цього не станеться. Я сподіваюся, що ми зможемо вирішити це мирним шляхом. Ми, безумовно, готові до цього", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо терористичне угрупування ХАМАС не відмовиться від своїх арсеналів, роззброєнням цього руху займеться американська сторона.

"ХАМАС роззброїться, тому що самі сказали, що роззброїться. А якщо вони не роззброяться, то ми їх роззброїмо самі", - сказав Трамп.