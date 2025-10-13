Трамп і ще три лідери підписали мирну угоду щодо Гази
Президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.
Американський лідер подякував своїм чиновникам і помічникам за те, що вони домоглися того, що він вважав "найскладнішою" угодою.
"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.
Водночас змісту документа поки що не розкривають.
Фінальна угода щодо Гази
Нагадаємо, ще в ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап реалізації американського мирного плану.
Трохи пізніше Трамп додав, що він вирушить до Єгипту, щоб підписати додаткову угоду.
При цьому він уточнював, що на той момент угоду вже було підписано від його імені.
До слова, сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників, яких бойовики утримували ще з жовтня 2023 року.