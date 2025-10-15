США можуть примусово роззброїти ХАМАС - заява Трампа

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС скласти зброю в рамках мирного плану, попередивши про можливість примусового роззброєння і наголосивши на необхідності повернення заручників і тіл загиблих.

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі Трамп заявив, що угруповання ХАМАС має добровільно скласти зброю в рамках реалізації його мирного плану.

"Якщо вони не складуть зброю, ми їх роззброїмо", - наголосив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з представниками ХАМАС.

Президент США уточнив, що обговорював із ХАМАС питання роззброєння безпосередньо. За його словами, представники угруповання запевнили, що мають намір роззброїтися.

"Вони складуть зброю, або ми роззброїмо їх", - повторив Трамп. Водночас він не став уточнювати конкретні методи примусового роззброєння, зазначивши лише, що це має відбутися "дуже швидко, в розумний період часу".

Крім роззброєння, Трамп наголосив на важливості повернення заручників, утримуваних ХАМАСом, а також тіл загиблих полонених.

Варто підкреслити, що президент США Дональд Трамп заявив про намір зосередитися на відбудові Гази, водночас остаточного рішення про створення двох держав у регіоні він поки що не ухвалив, наголосивши, що основна увага приділяється відновлювальним роботам і поверненню всіх 20 ізраїльських заручників.