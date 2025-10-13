"Це великий день": Трамп заявив про закінчення війни у Газі

Президент США Дональд Трамп оголосив, що війна в Газі завершена. Також очільник Білого дому наполягає, що ХАМАС буде дотримуватися угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо угрупування не дотримається перемир'я, він відповідає: "Вони дотримаються".

"Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було", - заявив Трамп.

Відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету (однопалатний парламент Ізраїлю, - ред), президент США Дональд Трамп відповів "так" на питання, чи закінчилася війна в Газі.

Візит Трампа в Ізраїль та звільнення заручників

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 13 жовтня, президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів.

Дорогою до Близького Сходу Трамп оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також відомо, що сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.