ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Це великий день": Трамп заявив про закінчення війни у Газі

Понеділок 13 жовтня 2025 12:16
UA EN RU
"Це великий день": Трамп заявив про закінчення війни у Газі Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп оголосив, що війна в Газі завершена. Також очільник Білого дому наполягає, що ХАМАС буде дотримуватися угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету (однопалатний парламент Ізраїлю, - ред), президент США Дональд Трамп відповів "так" на питання, чи закінчилася війна в Газі.

"Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було", - заявив Трамп.

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо угрупування не дотримається перемир'я, він відповідає: "Вони дотримаються".

Візит Трампа в Ізраїль та звільнення заручників

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 13 жовтня, президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів.

Дорогою до Близького Сходу Трамп оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також відомо, що сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить