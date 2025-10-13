ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ХАМАС звільнив всіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих

Ізраїль, Понеділок 13 жовтня 2025 21:42
UA EN RU
ХАМАС звільнив всіх ізраїльських заручників і передав останки чотирьох загиблих Фото: ХАМАС має повернути останки ще 24 ізраїльських заручників (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників, які потрапили в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Крім того, бойовики передали чотири труни з останками загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters і The Times of Israel.

Reuters пише, що ізраїльська армія підтвердила отримання всіх 20 заручників, вони живі і доставлені до сектора Гази Червоним Хрестом.

Як повідомляє The Times of Israel, Ізраїль отримав чотири труни з останками загиблих ізраїльтян. Їх доставлять до судово-медичного інституту Абу Кабір в Тель-Авіві для ідентифікації, яка триватиме до двох днів.

ХАМАС до цього повідомляв, що повертає тіла Гая Іллуза, Йосі Шарабі, Біпіна Джоші та офіцера ЦАХАЛу капітана Даніеля Переза. Водночас Ізраїль ці дані не підтвердив.

Бойовики мусять повернути останки ще 24 ізраїльських заручників. Вони заявили, що потребують часу для пошуку тіл, проте Ізраїль у це не вірить і вважає, що ХАМАС тягне час.

За своєї сторони Ізраїль в рамках мирної угоди звільнив близько 2 тисяч палестинських в'язнів.

Мирна угода щодо Гази

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно представив план із завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Зазначимо, 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення заручників.

Згідно з угодою, Ізраїль частково виведе свої війська, потім ХАМАС матиме 72 години, щоб звільнити всіх ізраїльських заручників, а Нетаньяху звільнить палестинських утримуваних осіб.

Сьогодні, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
Новини
"Азов" відбив механізований штурм РФ під Добропіллям: ворог зазнав великих втрат
"Азов" відбив механізований штурм РФ під Добропіллям: ворог зазнав великих втрат
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить