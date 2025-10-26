Несподівана ініціатива: Сербія хоче стати посередником у переговорах України та Росії
Сербія готова стати країною-посередником і прийняти у себе мирні переговори між Україною та Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі Fox News сказав міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич.
За його словами, Белград входить до переліку держав, які пропонують свої послуги для переговорного процесу, адже війна має бути якнайшвидше зупинена.
Джурич наголосив, що Сербія офіційно підтримує суверенітет і територіальну цілісність усіх країн у межах, визнаних ООН, включно з Україною.
Він також підкреслив, що держава цінує свій унікальний геополітичний баланс між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини зі США.
"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою та безпековою політикою, яка формувалася століттями та дозволила нам залишатися самостійною попри те, що ми невелика країна", - зазначив глава МЗС.
Мирні переговори
Днями ми писали, що президент Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. За даними Мінфіну США, нові санкції проти Росії запроваджені, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.
Ба більше, раніше Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Однак потім Трамп скасував очікувану зустріч. За його словами, він вирішив не проводити переговори з Путіним, оскільки вважав, що не зможе досягти бажаного результату.
Колишній російський президент Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.
Також Трамп заявив, що Зеленський і Путін повинні зупинити війну в тих територіальних межах, які склалися на теперішній час, та укласти угоду.
"Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Більше жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей", - наголосив Трамп.
Зеленський підтримав слова очільника Білого дому, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.
Проте Росія вже відкинула пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.