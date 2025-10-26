ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Несподівана ініціатива: Сербія хоче стати посередником у переговорах України та Росії

Сербія, Неділя 26 жовтня 2025 11:04
UA EN RU
Несподівана ініціатива: Сербія хоче стати посередником у переговорах України та Росії Фото: Марко Джурич (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сербія готова стати країною-посередником і прийняти у себе мирні переговори між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі Fox News сказав міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич.

За його словами, Белград входить до переліку держав, які пропонують свої послуги для переговорного процесу, адже війна має бути якнайшвидше зупинена.

Джурич наголосив, що Сербія офіційно підтримує суверенітет і територіальну цілісність усіх країн у межах, визнаних ООН, включно з Україною.

Він також підкреслив, що держава цінує свій унікальний геополітичний баланс між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини зі США.

"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою та безпековою політикою, яка формувалася століттями та дозволила нам залишатися самостійною попри те, що ми невелика країна", - зазначив глава МЗС.

Мирні переговори

Днями ми писали, що президент Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. За даними Мінфіну США, нові санкції проти Росії запроваджені, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Ба більше, раніше Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Однак потім Трамп скасував очікувану зустріч. За його словами, він вирішив не проводити переговори з Путіним, оскільки вважав, що не зможе досягти бажаного результату.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.

Також Трамп заявив, що Зеленський і Путін повинні зупинити війну в тих територіальних межах, які склалися на теперішній час, та укласти угоду.

"Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Більше жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей", - наголосив Трамп.

Зеленський підтримав слова очільника Білого дому, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.

Проте Росія вже відкинула пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія Мирні переговори
Новини
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію