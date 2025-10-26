ua en ru
Неожиданная инициатива: Сербия хочет стать посредником в переговорах Украины и России

Сербия, Воскресенье 26 октября 2025 11:04
Неожиданная инициатива: Сербия хочет стать посредником в переговорах Украины и России Фото: Марко Джурич (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сербия готова стать страной-посредником и принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News сказал министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

По его словам, Белград входит в перечень государств, которые предлагают свои услуги для переговорного процесса, ведь война должна быть как можно быстрее остановлена.

Джурич отметил, что Сербия официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину.

Он также подчеркнул, что государство ценит свой уникальный геополитический баланс между Востоком и Западом и одновременно поддерживает тесные отношения с США.

"Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной, несмотря на то, что мы небольшая страна", - отметил глава МИД.

Мирные переговоры

На днях мы писали, что президент Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. По данным Минфина США, новые санкции против России введены, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Более того, ранее Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Однако затем Трамп отменил ожидаемую встречу. По его словам, он решил не проводить переговоры с Путиным, поскольку считал, что не сможет достичь желаемого результата.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев уже назвал санкции США и отмену саммита с Путиным "актом войны" против РФ.

Также Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны остановить войну в тех территориальных границах, которые сложились в настоящее время, и заключить соглашение.

"Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба претендуют на победу, пусть история решает! Больше никакой стрельбы, никакой смерти, никаких огромных и неоправданных расходов денег", - подчеркнул Трамп.

Зеленский поддержал слова главы Белого дома, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Однако Россия уже отвергла предложение Трампа. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва не хочет перемирия.

