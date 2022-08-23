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Несколько стран ЕС могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян

Фото: несколько стран ЕС могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

Если Европейский союз не договорится о введении визового бана для россиян, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут самостоятельно принять соответствующее решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на литовский Delfi.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения ... Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", - заявил он.

Как известно, в Европейском союзе все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ.

При этом запрет поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии. В то время как канцлер Германии не одобрил такие ограничения. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности убегать от диктатуры Кремля.

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