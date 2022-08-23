Фото: несколько стран ЕС могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян (pixabay)

Если Европейский союз не договорится о введении визового бана для россиян, то страны Балтии, Польша и Финляндия могут самостоятельно принять соответствующее решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на литовский Delfi.