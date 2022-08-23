Фото: кілька країн ЄС можуть самостійно ввести візовий бан для росіян (pixabay)

Якщо Європейський союз не домовиться про запровадження візового бана для росіян, то країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть самостійно ухвалити відповідне рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на литовський Delfi.