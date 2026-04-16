Підготовка до Проводів: священник ПЦУ пояснив, коли на цвинтарі краще не прибирати
Існує чимало народних вірувань про те, в які дні не можна впорядковувати могили рідних і близьких напередодні Радониці. Проте насправді все доволі просто.
Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
В які дні на кладовищі краще не прибирати
Священник розповів, що прибирати на кладовищі (особливо напередодні поминальних днів, які настають після Великодня) - дуже важливо.
Адже це, передусім, "вияв нашого ставлення" до спочилих рідних і близьких.
Він уточнив, що йдеться про ставлення, сповнене:
- поваги;
- чистоти;
- гідності.
"Прибирати, на мою думку, не потрібно в неділю та на свята", - поділився Бобик.
Тим часом в будні дні, за його словами, прибирати могилки на кладовищі можна.
"Не може бути все засмічене на кладовищі. Тому прибирати в ці дні, я думаю, можна", - констатував настоятель храму.
Кладовища не повинні бути засміченими
Навіщо українці ходять на кладовище на Проводи
В цілому, за словами Бобика, у період поминальних днів люди йдуть на кладовище для того, щоб "поділитися радістю з тими, хто відійшов".
"Адже смерть - це така, тимчасова розлука. Ми знаємо, що Христос Воскрес, так? Він переміг смерть. І ми всі також помремо, але воскреснемо", - нагадав він.
Водночас священник наголосив, що боятися воскресіння мертвих не потрібно.
"Але маємо думати, де ми будемо після цього всезагального воскресіння - чи вічно страждати, чи вічно щасливо жити в Божому Царстві з Богом. Це залежить від нас. Як ми тут і зараз живемо", - пояснив він.
Отже, православні українці ходять до могил спочилих на Проводи для того, щоб:
- поділитися радістю Христового Воскресіння;
- засвідчити свою віру у Воскресіння та життя після смерті;
- помолитися за померлих.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дні квітня найважливіші для українців за календарем ПЦУ.
Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
Читайте також, що людей просять не нести на кладовища Києва.