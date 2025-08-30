ua en ru
Зеленський підтвердив загибель Парубія: залучені всі сили для пошуку вбивці

Україна, Субота 30 серпня 2025 12:56
UA EN RU
Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський вислухав доповідь правоохоронців щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України.

За словами президента, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли йому про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові.

"Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - наголосив Зеленський.

Вбивство Парубія у Львові

Попередньо відомо, що на місці події пролунало кілька пострілів.

У Національній поліції підтвердили факт злочину та зазначили, що йдеться про вбивство. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та його місцезнаходження.

За словами очевидців, ймовірний нападник пересувався із сумкою для доставки їжі. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, обставини з’ясовуються.

Детальніше про загибель колишнього голови Верховної Ради, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

