Зеленський підтвердив загибель Парубія: залучені всі сили для пошуку вбивці

Український президент Володимир Зеленський вислухав доповідь правоохоронців щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України.

За словами президента, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли йому про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. "Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - наголосив Зеленський.