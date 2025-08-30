Вбивство Парубія: у Львові оголосили спецоперацію "Сирена"

У Львові після вбивства народного депутата Андрія Парубія введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"За попередніми даними, сьогодні, 30 серпня, у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена", - зазначили у Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.