"Непохитна позиція": Зеленський відповів, чи можлива відмова від Криму заради миру

Під час спілкування із пресою глава української держави вкотре наголосив, що Україна не збирається визнавати російськими території, які окупувала РФ.

"Я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території, не визнаємо російським півострів", - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що Україна не може під час переговорів про досягнення миру обговорювати територіальні питання, бо це є порушенням Конституції країни.

"При всіх обговореннях, я це підкреслюю, це моя непохитна позиція, юридично ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території російськими", - підкреслив глава держави.

Однак Зеленський додав, що українська сторона готова обговорювати гуманітарні кризи і все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.