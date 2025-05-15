"Непохитна позиція": Зеленський відповів, чи можлива відмова від Криму заради миру

Відмова від Криму заради миру з Росією неможлива. Водночас Україна готова говорити про гуманітарні питання на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.
Під час спілкування із пресою глава української держави вкотре наголосив, що Україна не збирається визнавати російськими території, які окупувала РФ.
"Я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо тимчасово окуповані території, не визнаємо російським півострів", - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що Україна не може під час переговорів про досягнення миру обговорювати територіальні питання, бо це є порушенням Конституції країни.
"При всіх обговореннях, я це підкреслюю, це моя непохитна позиція, юридично ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території російськими", - підкреслив глава держави.
Однак Зеленський додав, що українська сторона готова обговорювати гуманітарні кризи і все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Крим нібито залишиться з Росією у рамках мирної угоди між РФ та Україною. Він навіть додав, що це усі розуміють, у тому числі і президент Володимир Зеленський.
Після такої заяви Трампа про Крим у Кремлі різко побачили "збіги" у позиції РФ та баченням США щодо врегулювання війни в Україні.
Також Bloomberg повідомляв, що США розглядають визнання Криму російським у контексті мирної угоди між РФ і Україною. Західні ЗМІ опублікували інформацію про можливий "мирний план" Дональда Трампа, який передбачає визнання Криму частиною Росії.
Зеленський після цих повідомлень преси вкотре категорично заявив, що Україна не визнає свої території частиною Росії, у тому числі й Крим.
Тоді Трамп обурився позицією Зеленського і заявив, що його слова про Крим ускладнюють мирне врегулювання.
Пізніше держсекретар Марко Рубіо спростував, що від України вимагали відмови від Криму.
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