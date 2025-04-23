"Остання пропозиція Трампа": Axios розкрило, що мирний план пропонує Україні та РФ

США очікують відповіді Києва на мирні рамки, представлені в "остаточній пропозиції" американського президента Дональда Трампа. Вони включають, зокрема, заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" Вашингтоном Криму як частина РФ, скасування санкцій і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Зазначається, що Штати очікують від української сторони відповіді та такий мирний план вже 23 квітня, розповіли американському виданню джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією.

Також західне ЗМІ пише, що односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує подібні умови як "остаточну пропозицію" Трампа.

Білий дім наполягає, що готовий відступити від "мирних ініціатив", якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.

Як пише Axios, пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму та частини чотирьох областей на сході країни.

І хоча російський диктатор Володимир Путін, як повідомляється, запропонував "заморозити" нинішню лінію фронту, щоб досягти угоди, раніше він відхилив інші елементи американської структури, такі як європейські миротворчі сили на території України, йдеться в публікації західних ЗМІ.

Джерело Axios, близьке до українського уряду, повідомило, що офіційний Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії.

"Пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати",, - цитує українського посадовця американське видання.

Що може отримати РФ за пропозицією Трампа

"Де-юре" визнання США контролю Росії в Криму,

"де-факто" визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,

обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,

скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,

розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Що "пропозиція Трампа" пропонує Україні

"Надійна гарантія безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зауважує Axios),

повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,

безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,

компенсація та допомога на відбудову - хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Інші елементи плану - питання щодо ЗАЕС та надр

Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.

У документі також згадується американсько-українська угода щодо корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.

Розробка плану

Також Axios пише, що план був розроблений після того, як спецпосланник Трампа Стів Віткофф зустрічався з Путіним понад чотири години минулого тижня.

Після представлення плану російський диктатор запропонував призупинити вторгнення своєї країни вздовж поточної лінії фронту в рамках потенційної угоди, писало Financial Times.

Це начебто "найбільший жест" з боку Путіна, який "сигналізує про його бажання укласти мир, але європейські чиновники залишаються скептичними", йдеться в публікації західних ЗМІ.

Келлог їде у Лондон, Віткофф - у Москву

Планується, що Віткофф цього тижня поїде до Москви для своєї четвертої зустрічі з Путіним. Зокрема, про це 22 квітня оголосив Білий дім.

Також очікується, що Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо пропустять переговори в Лондоні в середу, 23 квітня, за участю офіційних осіб США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Обидва раніше планували взяти участь. Натомість очікується, що делегацію США очолить посол України Кіт Келлог.

Очікується, що пропозиція США стане частиною обговорень, передає Axios.

Делегація від України хоче спочатку говорити про припинення вогню

Офіційний представник США, який брав участь у дискусіях, сказав, що Рубіо та Віткофф працювали разом, щоб "розробити структуру, яка наблизить нас до припинення війни".

Однак чиновник США сказав американським ЗМІ, що протягом останніх 24 годин з боку українців були ознаки того, що вони хочуть обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не рамки мирного плану Трампа.

"Прийнято рішення, щоб міністр не їздив до Лондона. Натомість делегація США продовжить переговори з британськими та українськими колегами", - сказав чиновник у розмові з Axios.

Додамо, Рубіо написав у Twitter, що провів "продуктивну" розмову зі своїм британським колегою та з нетерпінням чекає на "продовження" після дискусій у Лондоні.

А прес-секретарка Білого дому Каролайн Левітт розповіла журналістам у вівторок, що "переговори тривають, і, сподіваюся, ми рухаємось у правильному напрямку".