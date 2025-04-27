У Путіна побачили "збіги" з позицією США щодо війни після слів Трампа про Крим

У Росії різко побачили "збіги" у їх позиції та баченням США щодо врегулювання війни. Це сталося після заяви Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

При цьому Пєсков заявив, що нібито "є багато елементів" у розумінні Трампа щодо війни, "які збігаються з нашою позицією".

"Робота продовжується. Зараз попередньо говорити про якісь умови зарано. Ця робота не може вестися в публічному форматі, вона може бути тільки в дискретному форматі", - сказав він.

Пєскова попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що нібито Крим у рамках мирної угоди між РФ та Україною залишиться російським.

Заява Трампа про Крим

Президент США Дональд Трамп у недавньому інтерв'ю The Time заявив, що нібито Крим залишиться з Росією у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, це розуміють всі, зокрема президент Володимир Зеленський.

Додамо, що, за повідомленнями західних ЗМІ, у мирному плані США пропонують визнати Крим російським. Проте Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не відмовиться від своїх територій.

Цього тижня, 23 квітня, у Лондоні були напрацьовані нові пропозиції з врахуванням позиції України. Як зазначив президент України, їх передали Трампу.

Видання Reuters повідомляє, що план США і Європи щодо України різняться, зокрема у питанні територій, вступу в НАТО і санкцій.

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