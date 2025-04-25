Рубіо спростував, що від України вимагали відмовитися від Криму, - глава МЗС Польщі

Держсекретар США Марко Рубіо спростував, що від України вимагали відмови від Криму. Таку заяву він зробив у розмові з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сікорського Gazeta Wyborcza .

Глава МЗС Польщі провів телефонну розмову з державним секретарем США у середу, 23 квітня. Сікорський зазначив, що Рубіо у розмові з ним заперечив, що від України вимагали визнати Крим російський.

"Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал", - зазначив польський міністр.

За його словами, Рубіо також запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.