"Може втратити всю Україну". Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму

Трамп звернув увагу, що видання The Wall Street Journal опублікувало фото Зеленського та його заяву про те, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити".

За словами Трампа, ця заява шкодить мирним переговорам з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою тодішнього президента США Барака Обами і навіть не є предметом обговорення.

"Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо йому потрібен Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу? У цьому районі також перебували, протягом багатьох років до "передачі Обамі", великі бази російських підводних човнів. Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися", - написав Трамп.

Він заявив, що зараз ситуація для України важка: "можна отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну".

"Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати, в середньому, п'ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть ні за що", - заявив Трамп.

Американський президент впевнений, що заява Зеленського про Крим "нічого не дасть, крім продовження "поля вбивства", а цього ніхто не хоче".

"Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої "немає карт для гри", повинна зараз, нарешті, зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного і тотального бардаку, який ніколи б не почався, якби я був президентом", - підкреслив він.