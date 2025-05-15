"Непоколебимая позиция": Зеленский ответил, возможен ли отказ от Крыма ради мира

Во время общения с прессой глава украинского государства в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается признавать российскими территории, которые оккупировала РФ.

"Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории, не признаем российским полуостров", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что Украина не может во время переговоров о достижении мира обсуждать территориальные вопросы, потому что это является нарушением Конституции страны.

"При всех обсуждениях, я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция, юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул глава государства.

Однако Зеленский добавил, что украинская сторона готова обсуждать гуманитарные кризисы и все, что происходит на временно оккупированных территориях.