Неподалік Камчатки стався новий потужний землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Камчатки Володимира Солодова, якого цитують росЗМІ.

За даними геофізичної служби РАН, епіцентр землетрусу знаходився за 123 кілометри на схід від Петропавловська-Камчатського. Епіцентр був на глибині 46,8 кілометра під морським дном.

За словами голови Камчатського краю, у Петропавловську-Камчатському відчувалися поштовхи потужністю 4-6 балів.



Російська влада оголосила загрозу цунамі у регіоні.

"Просимо бути особливо уважними при відвідуванні Халактирського пляжу та інших цунамі-небезпечних районів", - написав Солодов у соцмережах.

Приблизно через дві години після землетрусу російське МНС повідомило, що загрозу цунамі знято.