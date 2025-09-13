ua en ru
Неподалеку от Камчатки произошло новое мощное землетрясение

Камчатка, Суббота 13 сентября 2025 09:37
Неподалеку от Камчатки произошло новое мощное землетрясение Фото: возле Камчатки произошло новое землетрясение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новое мощное землетрясение произошло 13 сентября у восточного побережья Камчатки. Магнитуда толчка составила 7,7 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Камчатки Владимира Солодова, которого цитируют росСМИ.

По данным геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 46,8 километра под морским дном.

По словам главы Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки мощностью 4-6 баллов.

Российские власти объявили угрозу цунами в регионе.

"Просим быть особо внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал Солодов в соцсетях.

Примерно через два часа после землетрясения российское МЧС сообщило, что угроза цунами снята.

Землетрясения на Камчатке

Напомним, в конце июля возле российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков мощностью 2-5 баллов.

Это было самое мощное землетрясение в регионе за последние более 70 лет. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Подземный толчок вызвал цунами, в нескольких странах Тихоокеанского региона объявляли предупреждения.

Кроме того, после землетрясений на Камчатке "проснулся" самый высокий вулкан Евразии - Ключевская сопка. Также стало известно, что на полуострове впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова.

