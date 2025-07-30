Не землетрусом єдиним: на російській Камчатці "прокинувся" вулкан Ключевська сопка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єдиної геофізичної служби російської Академії наук.

Але після землетрусу, який струсив Камчатку в ніч на 30 липня (за київським часом) процеси у вулкані значно активізувалися. Зокрема почалися масштабні викиди лави.

Вдень 30 липня вулкан, за даними російських геофізиків, викинув трикілометрову хмару попелу, після чого пішла лава. Ключевська сопка й до цього демонструвала ознаки активізації - сяйво над кратером та викиди попелу.

Зазначається, що розпечена лава почала сходити по західному схилу Ключевської сопки. Над вулканом стоїть сяйво, чутно вибухи від викидів попелу та лави.

Що відомо про Ключевську сопку

Ключевська сопка - так званий "стратовулкан" на східному узбережжі півострова Камчатки, Камчатського краю РФ. Сопку назвали стратовулканом, оскільки її вершина розташована у 4754 метрах над рівнем моря - що робить її найвищим вулканом Євразії.

Також Ключевська сопка вважається одним з найбільш активних вулканів світу. Виверження цього вулкана спостерігаються приблизно з кінця XVII століття.

Останній раз вулкан вивергався у листопаді 2023 року. Тоді попіл піднявся на висоту в 13 кілометрів, що вплинуло переважним чином на авіасполучення, причому не тільки в Росії, але в США та Канаді.

Камчатська карма: що відомо про землетрус

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня за київським часом у Росії біля берегів Камчатки, що на Далекому Сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим в регіоні за останні понад 70 років, адже магнітуда склала майже 9 балів.

США та Японія оголосили про загрозу цунамі після землетрусу. Через стихію було частково затоплено Курильські острови, удару чотириметрової хвилі води піддався Сахалін та східне узбережжя Росії.

В Росії вже назвали цей землетрус найпотужнішим з 1952 року, коли загинуло понад дві тисячі людей в регіоні. Що чекати від землетрусу, РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі. Також ми розповідали, де знаходиться Камчатка, на якій сталася ця своєрідна "карма" росіянам.