Вперше за 600 років. На Камчатці сталося виверження вулкана Крашенінникова

На Камчатському півострові сталося виверження вулкана Крашенінникова - першого за 600 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Це пов’язують із сильним землетрусом магнітудою 8,8, який стався на Далекому Сході Росії на початку тижня.

За даними Інституту вулканології та сейсмології, останнє зафіксоване виверження Крашенінникова відбулося приблизно у 1463 році.

Керівник Камчатської групи реагування на виверження вулканів Ольга Гіріна зазначила, що нинішнє виверження - перше підтверджене історично за шість століть.

Виверження сталося вночі на тлі посиленої сейсмічної активності у регіоні.

Раніше цього тижня на Камчатці також активізувався вулкан Ключевський - найвищий і один із найактивніших у світі. Його виверження спостерігали кілька разів останніми роками.

Крім того, у неділю на Курильських островах зафіксували землетрус магнітудою близько 7 балів.

За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук та Геологічної служби США, а також Тихоокеанської системи попередження про цунамі, попереджень про цунамі після цього землетрусу не було.

Водночас Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії попередило про можливі хвилі цунамі у трьох районах Камчатського півострова після недільного землетрусу.

Виверження вулканів на Камчатці та потужні землетруси свідчать про підвищену сейсмічну активність регіону, що потребує пильної уваги з боку рятувальних служб і місцевої влади.