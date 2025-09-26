Неочікувані лідери вакансій: кого найчастіше шукають роботодавці в Україні

Від початку поточного року Державна служба зайнятості запропонувала громадянам 309 тисяч вакансій. При цьому деякі з напрямків роботи (професій) - виявились особливо популярними серед роботодавців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Українцям розповіли, що в цілому від початку 2025 року вдалося забезпечити зайнятістю (знайти постійну або тимчасову роботу, а також допомогти відкрити бізнес) 238 тисяч людей.
При цьому фахівців певних професій (напрямків роботи) роботодавці шукали частіше за інших (кількість вакансій щодо них була більшою).
Так, згідно з інформацією ДСЗ, найбільше в Україні шукали підсобних робітників - 15 тисяч запитів від початку року.
Йдеться про працівників, які виконують допоміжні роботи на виробничих ділянках, будівництві чи складах. До їхніх обов'язків може входити транспортування вантажів, прибирання та сортування матеріалів.
Отже, така вакансія не потребує якоїсь спеціальної підготовки.
"Кількість людей, які шукали таку роботу, вища за пропозицію. "Підсобний робітник" у своїх резюме зазначили понад 18 тисяч осіб", - поділились у ДСЗ.
Далі серед найпопулярніших пропозицій роботи для громадян згадуються такі:
Насамкінець у ДСЗ розповіли, що існує також перелік професій, які з'являються на ринку праці навпаки дуже нечасто.
По одному випадку запиту від роботодавців зафіксували щодо таких спеціальностей:
До цієї категорії потрапили також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки.
