Неочікувані лідери вакансій: кого найчастіше шукають роботодавці в Україні

Кого найчастіше шукають роботодавці в Україні

Українцям розповіли, що в цілому від початку 2025 року вдалося забезпечити зайнятістю (знайти постійну або тимчасову роботу, а також допомогти відкрити бізнес) 238 тисяч людей.

При цьому фахівців певних професій (напрямків роботи) роботодавці шукали частіше за інших (кількість вакансій щодо них була більшою).

Так, згідно з інформацією ДСЗ, найбільше в Україні шукали підсобних робітників - 15 тисяч запитів від початку року.

Йдеться про працівників, які виконують допоміжні роботи на виробничих ділянках, будівництві чи складах. До їхніх обов'язків може входити транспортування вантажів, прибирання та сортування матеріалів.

Отже, така вакансія не потребує якоїсь спеціальної підготовки.

"Кількість людей, які шукали таку роботу, вища за пропозицію. "Підсобний робітник" у своїх резюме зазначили понад 18 тисяч осіб", - поділились у ДСЗ.

Далі серед найпопулярніших пропозицій роботи для громадян згадуються такі:

водій автотранспортних засобів - понад 13 тисяч запитів від початку року (кількість шукачів роботи - 10,6 тисячі людей);

- понад 13 тисяч запитів від початку року (кількість шукачів роботи - 10,6 тисячі людей); продавець продовольчих товарів - трохи більш як 13 тисяч робочих місць (для майже 20 тисяч шукачів роботи в цьому напрямку);

- трохи більш як 13 тисяч робочих місць (для майже 20 тисяч шукачів роботи в цьому напрямку); продавець-консультант - трохи більш як 9 тисяч запитів (попит серед шукачів роботи - 11 тисяч);

- трохи більш як 9 тисяч запитів (попит серед шукачів роботи - 11 тисяч); кухар - роботодавці пропонували таку роботу майже 8,7 тисячі разів (і вибирали працівників із майже 12 тисяч шукачів роботи);

- роботодавці пропонували таку роботу майже 8,7 тисячі разів (і вибирали працівників із майже 12 тисяч шукачів роботи); прибиральник службових приміщень - пропозицій було майже 8 тисяч (шукачів роботи в цьому напрямку було 10,5 тисяч);

- пропозицій було майже 8 тисяч (шукачів роботи в цьому напрямку було 10,5 тисяч); бухгалтер - таких працівників роботодавці шукали 6,7 тисячі разів (тоді як претендентів на посади за звітний період налічувалося майже 9 тисяч);

- таких працівників роботодавці шукали 6,7 тисячі разів (тоді як претендентів на посади за звітний період налічувалося майже 9 тисяч); вчитель закладу загальної середньої освіти - викладач початкових шкіл, гімназій та ліцеїв - запит на таку роботу був на рівні 4,7 тисячі (проти 7 тисяч педагогів, які прагнули влаштуватися на ці вакансії);

- викладач початкових шкіл, гімназій та ліцеїв - запит на таку роботу був на рівні 4,7 тисячі (проти 7 тисяч педагогів, які прагнули влаштуватися на ці вакансії); швачка - роботодавці запропонували 4,6 тисячі вакансій (хоча працівників, які прагнуть зайняти такі посади, лише 3,9 тисячі);

- роботодавці запропонували 4,6 тисячі вакансій (хоча працівників, які прагнуть зайняти такі посади, лише 3,9 тисячі); сестра медична (брат медичний) - подібних пропозицій було майже 4,5 тисячі (тоді як претендентів на такі посади - 6,7 тисячі).

Кого роботодавці в Україні шукали найрідше

Насамкінець у ДСЗ розповіли, що існує також перелік професій, які з'являються на ринку праці навпаки дуже нечасто.

По одному випадку запиту від роботодавців зафіксували щодо таких спеціальностей:

завідувач оранжереї;

начальник млина;

математик;

бандурист;

готувач шампанського;

ведучий дискотеки.

До цієї категорії потрапили також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки.