Неожиданные лидеры вакансий: кого чаще всего ищут работодатели в Украине

С начала текущего года Государственная служба занятости предложила гражданам 309 тысяч вакансий. При этом некоторые из направлений работы (профессий) - оказались особенно популярными среди работодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Украинцам рассказали, что в целом с начала 2025 года удалось обеспечить занятостью (найти постоянную или временную работу, а также помочь открыть бизнес) 238 тысяч человек.
При этом специалистов определенных профессий (направлений работы) работодатели искали чаще других (количество вакансий по ним было больше).
Так, согласно информации ГСЗ, больше всего в Украине искали подсобных рабочих - 15 тысяч запросов с начала года.
Речь идет о работниках, которые выполняют вспомогательные работы на производственных участках, строительстве или складах. В их обязанности может входить транспортировка грузов, уборка и сортировка материалов.
Следовательно, такая вакансия не требует какой-либо специальной подготовки.
"Количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме отметили более 18 тысяч человек", - поделились в ГСЗ.
Далее среди самых популярных предложений работы для граждан упоминаются такие:
В завершение в ГСЗ рассказали, что существует также перечень профессий, которые появляются на рынке труда наоборот очень редко.
По одному случаю запроса от работодателей зафиксировали по таким специальностям:
В эту категорию попали также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.
