Неожиданные лидеры вакансий: кого чаще всего ищут работодатели в Украине

Кого чаще всего ищут работодатели в Украине

Украинцам рассказали, что в целом с начала 2025 года удалось обеспечить занятостью (найти постоянную или временную работу, а также помочь открыть бизнес) 238 тысяч человек.

При этом специалистов определенных профессий (направлений работы) работодатели искали чаще других (количество вакансий по ним было больше).

Так, согласно информации ГСЗ, больше всего в Украине искали подсобных рабочих - 15 тысяч запросов с начала года.

Речь идет о работниках, которые выполняют вспомогательные работы на производственных участках, строительстве или складах. В их обязанности может входить транспортировка грузов, уборка и сортировка материалов.

Следовательно, такая вакансия не требует какой-либо специальной подготовки.

"Количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме отметили более 18 тысяч человек", - поделились в ГСЗ.

Далее среди самых популярных предложений работы для граждан упоминаются такие:

водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года (количество соискателей работы - 10,6 тысячи человек);

- более 13 тысяч запросов с начала года (количество соискателей работы - 10,6 тысячи человек); продавец продовольственных товаров - чуть более 13 тысяч рабочих мест (для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении);

- чуть более 13 тысяч рабочих мест (для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении); продавец-консультант - чуть более 9 тысяч запросов (спрос среди соискателей работы - 11 тысяч);

- чуть более 9 тысяч запросов (спрос среди соискателей работы - 11 тысяч); повар - работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз (и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы);

- работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз (и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы); уборщик служебных помещений - предложений было почти 8 тысяч (соискателей работы в этом направлении было 10,5 тысяч);

- предложений было почти 8 тысяч (соискателей работы в этом направлении было 10,5 тысяч); бухгалтер - таких работников работодатели искали 6,7 тысячи раз (тогда как претендентов на должности за отчетный период насчитывалось почти 9 тысяч);

- таких работников работодатели искали 6,7 тысячи раз (тогда как претендентов на должности за отчетный период насчитывалось почти 9 тысяч); учитель учреждения общего среднего образования - преподаватель начальных школ, гимназий и лицеев - запрос на такую работу был на уровне 4,7 тысячи (против 7 тысяч педагогов, которые стремились устроиться на эти вакансии);

- преподаватель начальных школ, гимназий и лицеев - запрос на такую работу был на уровне 4,7 тысячи (против 7 тысяч педагогов, которые стремились устроиться на эти вакансии); швея - работодатели предложили 4,6 тысячи вакансий (хотя работников, которые стремятся занять такие должности, только 3,9 тысячи);

- работодатели предложили 4,6 тысячи вакансий (хотя работников, которые стремятся занять такие должности, только 3,9 тысячи); сестра медицинская (брат медицинский) - подобных предложений было почти 4,5 тысячи (тогда как претендентов на такие должности - 6,7 тысячи).

Кого работодатели в Украине искали реже всего

В завершение в ГСЗ рассказали, что существует также перечень профессий, которые появляются на рынке труда наоборот очень редко.

По одному случаю запроса от работодателей зафиксировали по таким специальностям:

заведующий оранжереи;

начальник мельницы;

математик;

бандурист;

приготовитель шампанского;

ведущий дискотеки.

В эту категорию попали также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.