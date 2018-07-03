Немецкая экологическая организация подала жалобу на "Северный поток-2"

Они требуют немедленного замораживания строительства газопровода

Немецкая экологическая организация Naturschutzbund Deutschland подала жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ на строительство немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление.

"Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство", - сказал Ким Детлофф с немецкого экологического объединения.

Сообщается, что организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода, пока судьи не решат вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2".

Добавим, что в Министерстве экономики и энергетики Германии не подтвердили сообщение о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций Соединенных Штатов Америки (США) против России на проект газопровода "Северный поток-2".

Также напомним, ранее сообщалось, что в Дании намерены задержать строительство "Северного потока-2".