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США не давали Німеччині гарантії не вводити санкції проти "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    29.06.2018 - 20:12
Фото: будівництво газопроводу "Північний потік-2" (nord-stream.com)
Фото: будівництво газопроводу "Північний потік-2" (nord-stream.com)

У Мінекономіки Німеччини відзначили, що нічого нового в цьому питанні не відбулося

У Міністерстві економіки та енергетики Німеччини не підтвердили повідомлення про те, що Берлін отримав попередні гарантії нерозповсюдження санкцій Сполучених Штатів Америки (США) проти Росії на проект газопроводу "Північний потік-2". Про це у п'ятницю, 29 червня, заявила представник міністерства Беате Барон, передає видання DW.

Барон підкреслила, що ситуація залишається такою ж і нічого нового в цьому питанні не відбулося. Вона підкреслила, що в жовтні 2017 року під час німецько-американських консультацій було вироблено угоду, в якій говориться, що Штати попередньо не планують поширювати санкції на укладені до серпня минулого року проекти в газовій сфері.

Однак чи збережеться це попереднє рішення, залишається невідомим.

Видання зазначає, що американські ЗМІ раніше повідомляли, що адміністрація США готує штрафні заходи проти п'яти європейських компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

"Раніше у журналістів виникло відчуття про наявність деяких позитивних зрушень з цього питання. Причиною стало двозначна заява співробітниці прес-служби міністерства в Берліні:" Ми досягли того, що у нас є підтвердження: проекти газопроводів будуть виведені з-під дії санкцій". Однак мова, як незабаром з'ясувалося, йшла саме про попередні домовленості осені минулого року", - пояснює DW.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Міністерстві економіки Німеччини заявили, що санкції США проти Російської Федерації не вплинуть на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Таку заяву зробила речник німецького міністерства. Вона зазначила, що "судячи з наданих США відомостей, спорудження газопроводу обмежувальні заходи Вашингтона не торкнуться".

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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