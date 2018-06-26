У Данії мають намір затримати будівництво "Північного потоку-2"

У парламент Данії внесли відповідні законодавчі ініціативи

У Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Повідомляється, що у парламент Данії внесені законодавчі ініціативи для того, щоб затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу.

"Звичайно, ми думали над питанням "Північного потоку-2 ". Моя позиція полягає в тому, що цей проект має геополітичну, європейську імплікацію і сама Данія не може вирішити його. Ми не визначилися, коли треба прийняти остаточне рішення, і насправді це дуже важко передбачити. У мене є сильне відчуття, що нам треба перенести це питання за європейський стіл переговорів для європейських країн. Треба звернути увагу на всі застереження, всі проблеми, треба сприймати всі питання, пов'язані з Україною, дуже-дуже серйозно ", - заявив прем'єр Данії.

Нагадаємо, він також запропонував винести обговорення проекту на загальноєвропейський рівень, з метою серйозно і виважено проанализир овать всі ризики і роль України як транзитера палива.