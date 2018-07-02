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Глава МЗС Естонії вимагає зупинити "Північний потік-2"

НовиниЕнергетика    02.07.2018 - 09:44
Фото: Свен Міксер
Фото: Свен Міксер

За його словами, газопровід - не економічний, а політичний проект

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер зажадав зупинити будівництво німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив газеті Die Welt, передає DW.

За його словами, газопровід - не економічний, а політичний проект.

"Це лише важіль, з допомогою якого Росія проникне в європейську політику", - заявив Міксер, додавши, що в інтересах ЄС зупинити проект.

Нагадаємо, раніше менеджер проекту Пол Коркоран заявив, що побудувати газопровід "Північний потік-2" з Російської Федерації до Німеччини вдасться навіть у разі введення американських санкцій проти нього.

Також Коркоран заявляв, що "Північний потік-2" будуть будувати без дозволу Данії.

У свою чергу виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс зазначав на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" у разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.

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Теги публікації: Северный поток-2, Эстония, газопровод, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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