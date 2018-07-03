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Німецька екологічна організація подала скаргу на "Північний потік-2"

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 17:35
Фото: німецька екологічна організація Naturschutzbund Deutschland (nabu/de)
Фото: німецька екологічна організація Naturschutzbund Deutschland (nabu/de)

Вони вимагають негайного замороження будівництва газопроводу

Німецька екологічна організація Naturschutzbund Deutschland подала скаргу до Федерального конституційного суду в Карлсруе на будівництво німецького відрізка газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, раніше Вищий адміністративний суд Грейфсвальда відхилив аналогічну заяву.

"Рішення адміністративного суду в Грейфсвальді є скандальним і, на наш погляд, порушує конституцію, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд" - сказав Кім Детлофф з німецького екологічного об'єднання.

Повідомляється, що організація відмовилася від провадження в адміністративному суді та подала конституційну скаргу про негайне замороження будівництва німецького відрізка газопроводу, доки судді не вирішать питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер зажадав зупинити будівництво німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, що у Міністерстві економіки та енергетики Німеччини не підтвердили повідомлення про те, що Берлін отримав попередні гарантії нерозповсюдження санкцій Сполучених Штатів Америки (США) проти Росії на проект газопроводу "Північний потік-2".

Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Данії мають намір затримати будівництво "Північного потоку-2".

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Теги публікації: Германия, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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