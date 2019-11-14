Некоторые депутаты от "Слуги народа" потеряют свои должности в комитетах, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Депутаты могут потерять должности из-за непосещения заседаний комитетов

Фракция "Слуга народа" планирует провести ротацию депутатов в профильных комитетах парламента. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, кроме Богдана Яременко, должности в комитетах потеряют также несколько других человек.

"Мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... По результатам голосования вчера. Нет, это не "а-та-та". У нас например есть люди, которые говорят, что они великие работники, но вообще не посещают заседания комитетов", - заявил Арахамия.

Он добавил, что переизбрание нардепов на должностях в комитетах будет проходить 15 ноября.

"Они занимают места. Я считаю, что такие люди много говорят, но мало работают. Где они должны находиться? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это же означает, что он любит свободу слова! Все увидите завтра", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, когда состоится референдум о продаже земли иностранцам. По его словам, на пути к референдуму есть ряд трудностей.

Как сообщало РБК-Украина, Арахамия рассчитывает, что бюджет на 2020 год рассмотрят в течение пяти часов с того момента, как Верховная рада начнет рассматривать проект в четверг, 14 ноября. Это обусловлено большим количеством правок.