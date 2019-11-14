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Арахамия спрогнозировал, сколько займет рассмотрение бюджета-2020

Новости » Политика     14.11.2019 - 11:26
Арахамия спрогнозировал, сколько займет рассмотрение бюджета-2020
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Рассмотрение бюджета-2020 может занять около пяти часов

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение бюджета-2020 продлится около пяти часов. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, бюджет рассмотрят в течение пяти часов с того момента, как Верховная рада начнет рассматривать проект.

"Очень большое количество поправок", - отметил Арахамия.

Он также выразил надежду, что Рада сможет проголосовать бюджет в целом.

"Я думаю, что мы в целом проголосуем. Есть у меня такое оптимистическое ощущение", - добавил нардеп.

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная рада одобрила отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд до 2021 года. В частности, нардепы поддержали поправку, которая оставляет на местах сборы в размере 7,7 млрд гривен. При этом предполагается, что уже в следующем бюджете эти средства будут закладывать в Дорожный фонд непосредственно.

Примечательно, что профильный комитет был против этого решения, так как правка может разбалансировать бюджет-2020, а также снизит поступления в государственный Дорожный фонд.

В "Слуге народа" допускают принятие бюджета-2020 уже сегодня
Новости Украины Верховная РадаДавид АрахамияБюджет 2020
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