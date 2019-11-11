Фракция "Слуга народа" решила переизбрать главу комитета Рады по вопросам внешней политики

Фото: Александр Качура (РБК-Украина)

Кучера отметил, что Яременко не появился на заседании фракции

На заседании фракции "Слуга народа" приняли решение избрать другого главу комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в фракции приняли процедурное решение о том, что необходимо переизбрать председателя комитета.

"Мы пока что приняли решение о том, что надо выбрать другого кандидата на должность. То возможно, что Яременко еще раз выдвинется кандидатом. Мы просто приняли процедурное решение о том, что необходимо переизбрать председателя комитета. То есть будет конкурс, будут все предоставить свои предложения, после этого уже выберут нового главу комитета по вопросам внешней политики - ред.)", - заявил Качура

Он также отметил, что Яременко не с'появился на заседании фракции.

"Яременко сегодня не было", - добавил Качура.

Напомним, 1 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке. Яременко заявил, что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа". Также нардеп обещал опубликовать фотокопию своего заявления.

Как писало РБК-Украина, нардеп Яременко попал в скандал через переписку с девушкой из сферы интимных услуг во время заседания парламента. Журналисты сфотографировали переписку Яременко и обнародовали в интернете. Сам Яременко заявил, что его действия были умышленными с целью "провоцирование непрофессиональных журналистов".