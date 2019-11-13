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В "Слуге народа" опровергли отсутствие голосов за открытие рынка земли

Новости » Политика     13.11.2019 - 15:02
В "Слуге народа" опровергли отсутствие голосов за открытие рынка земли
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что во фракции достаточно голосов для принятия закона

Во фракции "Слуга народа" опровергли отсутствие голосов за открытие рынка земли. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 8 народных депутатов заняли позицию против рынка земли.

"Ложь. Споров во фракции нет. Есть позиция нескольких народных депутатов, но она в рамках статистической погрешности. Против - где-то восемь. (нардепов - ред.). Не могу сказать кто, это личная позиция людей", - рассказал Арахамия.

Нардеп отметил, что во фракции достаточно голосов для принятия закона. Вместе с тем, после повторного продолжения утреннего заседания часть депутатов монобольшенства вышла из сессионного зала.

Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина заявила, что во фракции "Слуга народа" не хватит голосов за проект закона об обороте сельскохозяйственных земель в Украине.

"Я думаю, что в нашей фракции голосов не хватит, не хватит", - заявила она.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский утром 13 ноября собирал фракцию "Слуги народа" из-за вопроса рынка земли.

Также спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций в своем кабинете за отказ голосовать за открытия рынка земли.

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Новости Украины Слуга народаРынок землиДавид Арахамия
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