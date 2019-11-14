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Деякі депутати від "Слуги народу" втратять свої посади в комітетах, - Арахамія

Новини » Політика     14.11.2019 - 11:59
Деякі депутати від "Слуги народу" втратять свої посади в комітетах, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Депутати можуть втратити посади через невідвідування засідань комітетів

Фракція "Слуга народу" планує провести ротацію депутатів у профільних комітетах парламенту. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, крім Богдана Яременка, посади в комітетах втратять також декілька інших осіб.

"Ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити... За результатами голосування вчора. Ні, це не "а-та-та". У нас наприклад є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але взагалі не відвідують засідання комітетів", - заявив Арахамія.

Він додав, що переобрання нардепів на посадах в комітетах буде проходити 15 листопада.

"Вони займають місця. Я вважаю, що такі люди багато говорять, але мало працюють. Де вони повинні знаходитися? У комітеті свободи слова. Ні, це не покарання. Дивіться, якщо людина щось розповідає всім людям, але не працює, то це означає, що він любить свободу слова! Все побачите завтра", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, коли відбудеться референдум про продаж землі іноземцям. За його словами, на шляху до референдуму є ряд труднощів.

Як повідомляло РБК-Україна, Арахамія розраховує, що бюджет на 2020 рік розглянуть протягом п'яти годин з того моменту, як Верховна рада почне розглядати проект у четвер, 14 листопада. Це обумовлено великою кількістю правок.

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Новини України Слуга народаДавид Арахамія
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