У неділю Україну накриє туман, різко знизиться видимість на дорогах

Прогноз погоди на 21 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю по всій території України істотних опадів не очікується.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Якою погода буде в грудні та січні

Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.

Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.