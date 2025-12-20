ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Туман, але без опадів: якою буде погода в Україні 21 грудня

Субота 20 грудня 2025 15:04
Автор: Тетяна Степанова

В Україні завтра, 21 грудня, істотних опадів не прогнозується, однак очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра буде хмарно, без істотних опадів. Водночас очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

Погода в Києві

У Києві завтра буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Очікується туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
