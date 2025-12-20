В воскресенье Украину накроет туман, резко снизится видимость на дорогах

Прогноз погоды на 21 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье по всей территории Украины существенных осадков не ожидается.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла).

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Какой погода будет в декабре и январе

Ранее синоптики Укргидрометцентра давали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.