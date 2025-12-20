У неділю Україну накриє туман, різко знизиться видимість на дорогах
У неділю, 21 грудня, по всій території України очікується туман, видимість - 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Київську ОВА в Telegram.
Як повідомляє ДСНС, видимість внаслідок туману становитиме 200–500 метрів.
Це відповідає жовтому рівню небезпеки.
Також надзвичайники попереджають про ускладнення руху транспорту.
"Будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил безпеки", - ідеться у дописі ДНСН.
Київська ОВА також акцентує увагу водіїв на обмеженні видимості через туман максимум до 500 метрів і жовтому рівні небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - попереджають у Київській ОВА.
Правила дорожнього руху під час туману
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:
- скидати швидкість;
- вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці обв'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Прогноз погоди на 21 грудня
За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю по всій території України істотних опадів не очікується.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Якою погода буде в грудні та січні
Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.
Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.