Головна » Життя » Суспільство

У неділю Україну накриє туман, різко знизиться видимість на дорогах

Україна , Субота 20 грудня 2025 20:31
UA EN RU
У неділю Україну накриє туман, різко знизиться видимість на дорогах Фото: туман у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У неділю, 21 грудня, по всій території України очікується туман, видимість - 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Київську ОВА в Telegram.

Як повідомляє ДСНС, видимість внаслідок туману становитиме 200–500 метрів.

Це відповідає жовтому рівню небезпеки.

Також надзвичайники попереджають про ускладнення руху транспорту.

"Будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил безпеки", - ідеться у дописі ДНСН.

Київська ОВА також акцентує увагу водіїв на обмеженні видимості через туман максимум до 500 метрів і жовтому рівні небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - попереджають у Київській ОВА.

Правила дорожнього руху під час туману

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:

  • скидати швидкість;
  • вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці обв'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Прогноз погоди на 21 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю по всій території України істотних опадів не очікується.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Якою погода буде в грудні та січні

Раніше синоптики Укргідрометцентру давали прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вище за норму.

Кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

