ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В воскресенье Украину накроет туман, резко снизится видимость на дорогах

Украина, Суббота 20 декабря 2025 20:31
UA EN RU
В воскресенье Украину накроет туман, резко снизится видимость на дорогах Фото: туман в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В воскресенье, 21 декабря, по всей территории Украины ожидается туман, видимость - 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Киевскую ОВА в Telegram.

Как сообщает ГСЧС, видимость в результате тумана составит 200-500 метров.

Это соответствует желтому уровню опасности.

Также чрезвычайники предупреждают об осложнении движения транспорта.

"Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении ГСЧС.

Киевская ОВА также акцентирует внимание водителей на ограничении видимости из-за тумана максимум до 500 метров и желтом уровне опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - предупреждают в Киевской ОВА.

Правила дорожного движения во время тумана

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:

  • сбрасывать скорость;
  • включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Прогноз погоды на 21 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье по всей территории Украины существенных осадков не ожидается.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла).

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Какой погода будет в декабре и январе

Ранее синоптики Укргидрометцентра давали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туман Киев Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ