В воскресенье Украину накроет туман, резко снизится видимость на дорогах

В воскресенье, 21 декабря, по всей территории Украины ожидается туман, видимость - 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Киевскую ОВА в Telegram.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - предупреждают в Киевской ОВА.

Киевская ОВА также акцентирует внимание водителей на ограничении видимости из-за тумана максимум до 500 метров и желтом уровне опасности.

"Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также чрезвычайники предупреждают об осложнении движения транспорта.

Как сообщает ГСЧС, видимость в результате тумана составит 200-500 метров.

Прогноз погоды на 21 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье по всей территории Украины существенных осадков не ожидается.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла).

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Какой погода будет в декабре и январе

Ранее синоптики Укргидрометцентра давали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.