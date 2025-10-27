Недекларування майна: ще одну справу голови АМКУ Кириленка скерували до суду

Справу щодо голови АМКУ Павла Кириленка та його дружини направили до суду. Їх звинувачують у недекларуванні майна та пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно", - йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік Кириленко не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні - за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Дружину чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.