Недекларування майна: ще одну справу голови АМКУ Кириленка скерували до суду

Понеділок 27 жовтня 2025 18:12
Фото: голова АМКУ Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Тетяна Степанова

Справу щодо голови АМКУ Павла Кириленка та його дружини направили до суду. Їх звинувачують у недекларуванні майна та пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно", - йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік Кириленко не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні - за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Дружину чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн гривень, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

Справа Кириленка

За даними слідства, у 2020-2023 роках, будучи головою Донецької обласної державної адміністрації, Павло Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Усе майно було зареєстровано на родичів його дружини. Мова йде про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді;
  • будинок під Києвом;
  • 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення;
  • автомобіль ВМW Х3.

Різниця між вартістю набутого майна та наявними коштами Кириленка та його дружини становила 72,1 млн гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у середині липня 2024 року.

Вже в кінці серпня йому обрали запобіжний захід, але у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

5 червня, 2025 року Кириленку оголосили про нову підозру у недекларуванні майна. Також підозру оголосили і його дружині.

