ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Недекларирование имущества: еще одно дело главы АМКУ Кириленко направили в суд

Понедельник 27 октября 2025 18:12
UA EN RU
Недекларирование имущества: еще одно дело главы АМКУ Кириленко направили в суд Фото: глава АМКУ Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Татьяна Степанова

Дело в отношении главы АМКУ Павла Кириленко и его жены направили в суд. Их обвиняют в недекларировании имущества и пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета Украины и его близкого лица в недекларировании имущества и пособничестве в незаконном обогащении соответственно", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декларации за 2024 год Кириленко не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых ему инкриминируется в другом уголовном производстве - по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Жену чиновника обвиняют в пособничестве в незаконном обогащении на более 72 млн гривен, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.

Дело Кириленко

По данным следствия, в 2020-2023 годах, будучи председателем Донецкой областной государственной администрации, Павел Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль. Все имущество было зарегистрировано на родственников его жены. Речь идет о:

  • 7 квартирах в Киеве и Ужгороде;
  • дом под Киевом;
  • 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения;
  • автомобиль ВМԜ Х3.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и имеющимися средствами Кириленко и его жены составила 72,1 млн гривен.

Чиновнику было сообщено о подозрении в середине июля 2024 года.

Уже в конце августа ему избрали меру пресечения, но в тот же день за него внесли залог в полном размере.

5 июня 2025 года Кириленко объявили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также подозрение объявили и его жене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины САП
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию