Масштабна негода знеструмила понад 700 населених пунктів майже у всіх областях України

11:01 27.04.2026 Пн
Наслідки негоди зачепили 19 областей
aimg Ірина Глухова
Фото: понад 700 населених пунктів залишилися без електрики (Getty Images)

Масштабна негода ледь не в усіх областях України призвела до відключень світла. На ранок без електрики залишилися понад 700 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" у Telegram.

Читайте також: Негода в Україні: через падіння дерев загинули та постраждали люди

"Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) - на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

В Укренерго уточнили, що наслідки негоди зачепили 19 областей.

Крім того, в окремих регіонах ускладнює ситуацію й російська агресія - через дронові атаки залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними компанії, споживання електроенергії вранці було на 4,2% нижчим, ніж у попередній робочий день.

Причиною зниження споживання є погода, сприятлива для роботи побутових сонячних електростанцій, та значна кількість споживачів, знеструмлених через негоду.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".

Ситуація в регіонах

Потужна негода накрила Україну 26 квітня, спричинивши масштабні проблеми в різних регіонах. Штормовий вітер із поривами до 25 м/с валив дерева, пошкоджував інфраструктуру та об’єкти енергосистеми.

У низці областей фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, а також ускладнення руху транспорту. Синоптики заздалегідь попереджали про різке погіршення погодних умов.

Негода призвела й до трагічних наслідків. У Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, внаслідок чого загинула людина. Ще одна смертельна подія сталася на Закарпатті за схожих обставин.

У Львівській області через падіння дерев і обриви ліній електропередач без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів.

У Харків поєднання шквального вітру та технічних проблем призвело до масштабних перебоїв в енергоживленні.

Через блекаут у місті повністю зупинилося метро, частину пасажирів довелося евакуювати зі станцій.

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським