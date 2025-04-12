"Не можна просто звільнити". Паліса висловився про демобілізацію в Україні

Демобілізація військових, які тривалий час служать, потребує створення відповідних умов для заміни. Зараз проводяться дослідження та розробляються механізми для безпечного втілення цього процесу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BIHUS Info .

"Стосовно мобілізованих, які вже тривалий час служать, абсолютно їх розумію. Люди виснажуються і фізично, і морально, я розумію, що це важко. І я не прихильник службові від сьогодні й до кінця. Але для того, щоб питання демобілізації стало на порядок денний як таке, яке можливо реалізувати, для того треба створити умови", - пояснив Паліса.

Заступник керівника ОП розповів, що наразі Україна проводить дослідження та пробує зробити робочий механізм для подальшої демобілізації військових.

"Але без розуміння і допомоги суспільства це не реально. Ми не можемо звільнити велику кількість військових мобілізованих, оголивши якусь ділянку фронту. Ми ж розуміємо, що це не зовсім вкладається в здоровий глузд. Ну вірно, чи можливо я не правий? Я розумію, що люди виснажені", - зауважив він.

Водночас Паліса наголосив, що просто звільнити військових зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно.

"Просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно. При всій повазі до тих людей, які вже сидять з (початку, - ред.) повномасштабки", - підсумував він.