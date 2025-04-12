"Нельзя просто уволить". Палиса высказался о демобилизации в Украине

Демобилизация военных, которые длительное время служат, требует создания соответствующих условий для замены. Сейчас проводятся исследования и разрабатываются механизмы для безопасного воплощения этого процесса.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BIHUS Info .

"Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия", - пояснил Палиса.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что сейчас Украина проводит исследования и пытается сделать рабочий механизм для дальнейшей демобилизации военных.

"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или возможно я не прав? Я понимаю, что люди истощены", - отметил он.

В то же время Палиса сказал, что просто уволить военных сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно.

"Просто их освободить сейчас, не создав условия для их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, - ред.) полномасштабки", - подытожил он.