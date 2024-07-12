"Не має мандату на такі переговори": Мелоні висловилася про "мирні зустрічі" Орбана

"Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила в цьому нічого поганого, я б привітала їх", - сказала Мелоні, зазначивши, що мандату на "мирні поїздки" в Орбана не було.

Вона також нагадала про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

"Проблема в тому, що коли ви даєте цей сигнал, а наступного дня бомбардують лікарню ("Охматдит" у Києві - ред.), мені здається, що це, на жаль, свідчить про відсутність готовності до діалогу з боку путінської Росії", - наголосила прем'єр Італії.

Мелоні додала, що підтримає діалог, якщо побачить готовність до нього з боку РФ, "але я думаю, що відповідь була досить чіткою".